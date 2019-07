Durante: "Duarte alla Vierchowod, è esplosivo"

Sabatino Durante è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sugli acquisti del Milan e James Rodriguez, obiettivo del Napoli: "Leo Duarte è un difensore centrale rapido, esplosivo. Lo scorso anno ha incantato un po' tutti con anticipi e velocità: un po' come Vierchowod. Nell'ultimo periodo ha un po' deluso, ma le sue qualità sono innegabili. Rafael Leao? In Brasile non lo conoscono bene, in Francia dicono che abbia qualità. James Rodriguez? È un giocatore che ha tanta qualità, ma non l'ha mai mostrata con continuità. Può giocare dietro alla punta, da trequartista".