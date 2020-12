È morto Maxim Tsigalko, ex centravanti diventato famoso per Championship Manager

vedi letture

È morto all'età di 37 anni Maxim Tsigalko, ex centravanti della Dinamo Minsk - con la quale ha vinto il Campionato e la Coppa di Bielorussia - salito agli onori delle cronache per essere stato uno dei leggendari nomi di Championship Manager 01-02. Tsigalko si era ritirato dal mondo del calcio a 26 anni. Solo due presenze in Nazionale, per un totale di 68 minuti e 1 gol.