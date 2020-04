Emergenza Coronavirus, Arcuri: "Presto mascherine in farmacia. Distribuzione non spetta a noi"

“Sono il commissario italiano all’emergenza, non il nuovo padrone del commercio mondiale”. Così Domenico Arcuri, commissario all’emergenza Coronavirus, a Repubblica sul tema mascherine. Arcuri ha spiegato come la dotazione italiana sia aumentata in maniera significativa, in maniera abbastanza rapida se si considera la velocità di diffusione del contagio da Coronavirus. Quanto alla Lombardia una grande percentuale di tutti i materiali a disposizione, ha spiegato Arcuri, è stata consegnata alla regione del presidente Fontana. Presto, in ogni caso, le mascherine saranno nuovamente in vendita presso le farmacie italiane, anche se non è compito della Protezione Civile distribuirle.