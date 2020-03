Emergenza Coronavirus. Bach (CIO): "Spero i Giochi Olimpici siano la luce in fondo al tunnel"

Il presidente del CIO Thomas Bach annunciando le nuove date dei Giochi Olimpici di Tokyo ha voluto ringraziare tutti i Comitati Olimpici Nazionali per aver trovato rapidamente un'intesa: “Voglio ringraziare tutte le Federazioni e i Comitati Olimpici per l'ottima collaborazione e il supporto unanime di questi ultimi giorni. Vorrei anche ringraziare la Commissione Atleti dei Cio con la quale siamo stati in contatto costante. - continua Bach – Sono fiducioso che collaborando con il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, il governo metropolitano di Tokyo e il governo giapponese possiamo affrontare questa sfida senza precedenti. L'umanità si trova in un tunnel buio e speriamo che questi Giochi Olimpici possano essere la luce in fondo a questo tunnel”.