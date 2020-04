Emergenza Coronavirus, Boccia: "Cerchiamo centri Covid specifici. Servizi aumenteranno"

Il Ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, è intervenuto in conferenza stampa. "Condividiamo avere dei centri Covid specifici. Dove c'è stata hanno retto e funzionato, in Lombardia dobbiamo rafforzarli, tutti insieme, con l'impegno dello Stato e della Regione stessa. Ai sindaci ho garantito che le valutazioni fatte ieri cono condivise, i Comuni sono le braccia dello stato sui territori. Devono avere cassa, entrate tributarie che per ora non entrano. I servizi dovranno aumentare ancora, nella fase 2, ed è compito dello stato. Le RSA sono il luogo della massima debolezza, con un alto numero di anziani, i focolai possono esplodere da un momento all'altro. Le Regioni devono segnalarci le urgenze e le priorità. Dobbiamo completare questa fase, mettendo in sicurezza i territori. Centri Covid, test e tamponi, modalità di distinzione nei luoghi critici, interventi in RSA e luoghi più popolari che non hanno possibilità di mettere un paziente in uno spazio adeguato: molti italiani vivono in uno spazio molto piccolo".