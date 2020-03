Emergenza Coronavirus. Ciclismo, Ciccone mette all'asta due maglie gialle del Tour

Il ciclista Giulio Ciccone attraverso un post su Instagram ha annunciato che metterà all'asta due maglie gialle vinte al Tour de France per raccogliere fondi da destinare all'ospedale di Chieti: "La campagna di raccolti fondi che ho lanciato per il Policlinico SS. Annunziata di Chieti si sta avvicinando al 50% del suo obiettivo di 10.000 €. Grazie per il vostro aiuto. Conto su di voi per dare una spinta e arrivare alla cifra per l’acquisto del respiratore. Per riuscirci, ho deciso di regalare due maglie gialle ricevute al Tour de France 2019 e due maglie Trek-Segafredo, Come? primi due che, al termine della campagna, avranno donato il contributo maggiore, riceveranno le maglie gialle; al terzo e al quarto, le maglie Trek-Segafredo.

Se qualcuno ha già donato e vuole aumentare il proprio contributo, potrà fare una nuova donazione e, ovviamente, le cifre saranno sommate. Controllerò personalmente!”.