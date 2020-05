Emergenza Coronavirus. Dal 3 giugno possibile riapertura dei confini europei

Potrebbe essere il 3 giugno la data da cerchiare in rosso sul calendario nella lotta al Coronavirus. Stando a quanto riportato da Sky in quella data potrebbe essere dato il via libera non solo agli spostamenti tra le regioni, ma anche di entrare in Italia dagli altri paesi dell’Unione Europea. In più, sempre secondo l’emittente satellitare, non dovrebbe essere più prevista la quarantena obbligatoria con isolamento di 14 giorni.