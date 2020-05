Emergenza Coronavirus. De Luca: "Chi porta la mascherina al collo è un imbecille doppio"

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca si è scagliato contro i cittadini che anziché portare la mascherina in maniera corretta vanno in giro tenendola appesa al collo usando come al solito toni coloriti: “Dobbiamo combattere gli imbecilli doppi. Quello normale è colui che non porta la mascherina, l'altro , il doppio, è colui che la porta appesa al collo. Quello è scemo due volte, perché si prende il fastidio di portare la mascherina e non si prende neanche la tutela sanitaria. - continua De Luca come riporta Tgcom24 - Apprensione? Ho i brividi addosso, dobbiamo sapere in questo fine settimana quali sono le ricadute delle aperture del 4 maggio e se ci saranno nuovi focolai o altri che riprenderanno a crescere. Siamo pronti a tutto, ma deve essere chiaro che da oggi in poi senza senso di responsabilità e autocontrollo dei cittadini non basterà nessuna ordinanza”.