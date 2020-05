Emergenza Coronavirus, i dati del Viminale: 1261 persone sanzionate nel fine settimana

È tornato a salire nel fine settimana il numero delle persone sanzionate amministrativamente dalle forze di polizia impegnate in tutta Italia nelle verifiche del rispetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus: ieri sono state 762, sabato 499 (complessivamente 1.261 in quarantotto ore). Secondo i dati diffusi dal Viminale, ieri i controlli hanno riguardato 120.420 persone e 30.221 tra attività ed esercizi commerciali: le persone denunciate per aver attestato il falso sono state 6, quelle denunciate per aver violato la quarantena imposta dalla positività al virus 2. Sempre ieri gli esercenti sanzionati sono stati 32, i provvedimenti di chiusura 4.