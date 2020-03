Emergenza Coronavirus, in Lombardia 2.117 positivi nelle ultime 24 ore. Sono 542 i decessi

La Lombardia continua ad essere la Regione più colpita dall'epidemia di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 6.600 tamponi, che hanno riscontrato 2.117 casi di positività al COVID-19, per un totale di 39.415. Sono 542 i decessi avvenuti nell'ultima giornata, 5944 quelli complessivi. In terapia intensiva ci sono 1319 pazienti, ovvero 27 più di ieri, mentre i pazienti ospedalizzati non in terapia intensiva sono 11152, 15 in più.