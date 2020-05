Emergenza Coronavirus, Klinsmann: "Gli stipendi del calcio andranno giù, ma è bene riprendere"

vedi letture

L'allenatore tedesco Jurgen Klinsmann ha parlato dagli Stati Uniti ai microfoni de La Domenica Sportiva su Rai 2: "Dobbiamo trovare la soluzione per convivere con il virus, minimizzando il rischio. Il calcio è importante per tutti noi, ci dà emozioni, quindi quella di riprendere adesso credo che sia la decisione giusta. Non sarà bello vedere le partite in tv senza la gente allo stadio, ma è un compromesso per far vedere comunque alle persone qualcosa cui tengono".

Ci saranno meno soldi?

"La lezione che abbiamo imparato, e tuttora impariamo, è che il virus avrà un'influenza importante nella società. Gli stipendi andranno giù, io vivo in California e anche gli sport americani cambieranno. Ogni società dovrà adattarsi ad una situazione nuova, siamo in una crisi mondiale e le cose credo che andranno peggio nei prossimi anni".