Emergenza Coronavirus, la virologa Capua: "Zero possibilità che Covid-19 scompaia in estate"

Ilaria Capua, virologa e direttrice dell'One Health Center of Excellence all'Università della Florida, ha detto la sua su questa pandemia da Coronavirus in una diretta Instagram con il sindaco di Firenze Dario Nardella: “Questo è un fenomeno di portata epocale, ci sono zero possibilità che scompaia in estate. Siamo di fronte ad una emergenza sanitaria, ma non è un tunnel senza fine. Ne usciremo e saremo tutti diversi. Essendo un virus di origine animale, ora torna a infettarli. Bisogna così gestire anche l'infezione degli animali, anche quelli domestici. Sarà un problema pubblico enorme", le sue parole riportate da Huffington Post.