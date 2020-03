Emergenza Coronavirus. Positivo il ciclista Gaviria: "In ospedale per evitare di contagiare altri"

vedi letture

Il ciclista Fernando Gaviria, sprinter della UEA Emirates e campione del mondo su pista, ha reso noto di essere positivo al Coronavirus- è stato contagiato durante il Tour degli Emirati Arabi Uniti che ha dovuto per questo cancellare le ultime due tappe - dicendosi comunque tranquillo: “Ci sono state molte voci sul mio stato di salute, ma sto bene. Sono monitorato e sono risultato positivo al corovairus, sono tranquillo. Ringrazio la squadra e tutti quelli che in ospedale si sono presi cura di me. - si legge su Cyclingpro.net - Sono qui per evitare che possa contagiare altre persone e che possa espandersi come succede fuori. Sono tranquillo e speriamo tutto si risolva presto”.