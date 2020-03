Ciclismo, l'argentino Richeze positivo al Coronavirus. Stessa squadra di Gaviria

vedi letture

Altro ciclista della UAE Emirates positivo al Coronavirus. Si tratta di Maximiliano Richeze, compagno di squadra di Gaviria, risultato positivo ieri: "Sono risultato positivo al coronavirus, la mia quarantena viene prolungata. Per fortuna non ho avuti sintomi gravi, l'infezione non si è manifestata in modo aggressivo. Grazie ai medici che mi stanno curando, spero di riabbracciare presto la mia famiglia", ha scritto l'argentino su Instagram.