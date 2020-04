Emergenza Coronavirus, Renzi: "Garanzia statale alle banche e 25% del 2019 alle partite IVA"

Matteo Renzi, leader del partito Italia Viva, sul suo profilo Twitter propone la ricetta economica per un'immediata ripartenza del paese in modo da far fronte al blocco imposto dall'emergenza sanitaria Coronavirus: "La garanzia statale al 100% alle banche per dare subito ad aziende e partite IVA il 25% del fatturato 2019 (da restituire a partire dal 2022) è la VERA misura di ripartenza", è quanto si legge sull'account ufficiale del politico toscano.