Empoli, i convocati per la sfida alla Lazio: ancora out La Gumina

Attraverso il sito ufficiale del club, l'Empoli ha comunicato i 24 calciatori convocati per la sfida di Roma. Ancora assenti La Gumina e Capezzi, entrambi per noie muscolari. Di seguito le scelte di mister Iachini per la gara contro la Lazio:

Portieri: Perucchini, Provedel, Saro.

Difensori: Antonelli, Dell'Orco, Di Lorenzo, Diks, Maietta, Nikolaou, Pajac, Pasqual, Rasmussen, Silvestre, Veseli.

Centrocampisti: Acquah, Bennaccer, Brighi, Krunic, Traoré, Ucan.

Attaccanti: Caputo, Farias, Mchedlidze, Oberlin.