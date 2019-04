Emre Can in difesa, Cancelo a centrocampo: arriva una Juve sperimentale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una Juve sperimentale: è quella che dovremmo vedere in campo da qui alla fine della stagione. Lo scrive Tuttosport: dopo la conquista aritmetica dello scudetto, Massimiliano Allegri sarebbe pronto a testare nuove soluzioni nelle gare che restano. A partire dalla difesa a tre, che tornerà in auge, con Emre Can più di Alex Sandro nel ruolo di terzo di difesa. Il tedesco, peraltro, ha già vestito questo ruolo nella gara decisiva contro l'Atletico Madrid: sperimentale non vuol dire che questa Juve potrà regalare punti a destra e a manca, anzi. Da mezzala dovremmo vedere Cancelo o Bernardeschi, con maggior frequenza rispetto a quanto non è già successo. In attacco, i tifosi potranno finalmente vedere Kean in coppia con Cristiano Ronaldo.