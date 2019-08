ESCLUSIVA TMW - D'Arrigo: "Juve, serve tempo per i meccanismi offensivi"

Francesco D'Arrigo, tecnico federale, è l'allenatore che col suo Pontedera riuscì a sconfiggere nel '94 la Nazionale di Sacchi. Adesso a Coverciano allena i giocatori senza contratto e ci racconta gli aspetti tattici fondamentali delle big. "Sarri alla Juve - dice a TMW - porterà i suoi principi di gioco, è una scelta importante a livello europeo. Non avrà problemi a livello difensivo ad impostare la linea come vuole lui, a livello offensivo forse ci vorrà un po' più tempo. In difesa De Ligt è il migliore è in assoluto. E' vero che nei meccanismi di Sarri serve un difensore veloce nei recuperi, vedremo quanto ci metterà De Ligt ad entrare in questo sistema"

Conte cosa porterà?

"Lo conosciamo, basa tutto sull'agonismo e l'intensità di gioco, magari con meno soluzioni dal punto di vista offensivo rispetto a Sarri ma compensate da un più alto aspetto agonistico e caratteriale. Vedremo cosa riusciranno a concludere sul mercato in avanti. Il calcio di Sarri è votato al dominio della gara, con possesso palla e sviluppi offensivi. Il calcio di Conte si basa su una difesa più bassa e su un gioco di ripartenze un po' più codificato. Ma poi dipende dalle partite e dalle interpretazioni delle singole gare e quindi occorrerà vedere come le squadre sapranno 'leggere' i diversi incontri. Il Napoli? Ha principi consolidati, un tecnico bravissimo. Alla fine ci potrà essere in alto un po' più di equilibrio"

Clicca sotto per guardare