E. Baldini: "Viola, con Iachini non è calcio. E' una società che ancora improvvisa"

Enzo Baldini della Rai ha parlato della Fiorentina del futuro anche alla luce dei recenti torti arbitrali. "Si propone male col Palazzo. Non serve alzare la voce - dice a TMW - ma alzare il telefono e dire: 'Non vogliamo questo arbitro...' In generale dico che il designatore, Rizzoli, ha completamente fallito questa missione. Tornando alla Fiorentina la salvezza sarebbe arrivata anche con Montella che è stato esonerato dopo l'infortunio di Ribery e senza il mercato di gennaio. Per il futuro sono preoccupato perchè non vedo un uomo di calcio in società e si rischia di spendere male. I viola hanno dato una trentina di milioni al Sassuolo per due giocatori ma ora lo stesso Sassuolo è avanti dieci punti. C'è qualcosa che non torna". Capitolo allenatore: "Il rischio è la conferma di Iachini dopo che il club aveva cercato altri tecnici. I viola dovevano ingaggiare De Zerbi o Juric, un tecnico che faccia divertire. Ora fatico a vedere i 90 minuti della squadra di Iachini, non è calcio e non ci divertiamo. Purtroppo vedo una Fiorentina che improvvisa ed è un'idea che non è accettabile".

