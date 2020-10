tmwradio Baldini (RaiSport): "Panchina Fiorentina, in corsa Allegri, Mazzarri, Sarri e Spalletti"

vedi letture

Enzo Baldini, giornalista RaiSport, a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della panchina della Fiorentina: "Stanotte c'è stato un vertice. Pradè e Barone non volevano la sua conferma già ad agosto e ora anche Commisso non sembra così sicuro della sua scelta. La cosa sicura è che l'allenatore deve essere toscano: Allegri, Mazzarri, Sarri e Spalletti sono i profili preferiti, oltre a Prandelli, toscano d'adozione visto il suo passato alla Viola. Spalletti è quello che piace meno a Commisso. Iachini dopo lo scialbo 2-2 dell'ultimo turno è difficile da difendere. E come ds non ci sarebbe più Pradè ma Carli, vecchia conoscenza di Sarri".