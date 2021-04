esclusiva E. Baldini: "Viola, c'era Montella... Commisso, il torello con i giocatori non serve"

I problemi della Fiorentina e i timori di una retrocessione. Ne abbiamo parlato a Tuttomercatoweb.com con Enzo Baldini della Rai. "La paura è giusto averla, ci sono stati in questa stagione un trionfo di errori e la squadra è presuntuosa e non è abituata a lottare. Quanto al tecnico, il migliore la Fiorentina lo aveva in casa ed era Montella ma gli era stata consegnata una squadra incompleta. L'errore è stato prendere Iachini. Il calendario? I viola sono padroni del loro destino ma le partite sono complicate. E anche all'ultima col Crotone non è facile. Serse Cosmi non ha dimenticato lo spareggio del 2004 (Fiorentina-Perugia, ndr). Il prossimo anno occorrerà affidare la ricostruzione ad uomini di calcio: ora non ce ne sono, come dissi a giugno, e i fatti mi hanno dato ragione vedi la campagna acquisti e la cessione di Chiesa che è stato sostituito da nessuno. Deve cambiare anche l'atteggiamento di Commisso: fare il padre buono con i calciatori non paga, è inutile fare il torello in campo con i giocatori che poi lo ripagano così".

