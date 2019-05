A margine della Hall of Fame, sul campionato e sui nuovi allenatori della prossima stagione abbiamo sentito il parere di Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport. "Si arriva all'ultima giornata con un campionato vivissimo, è una chiusura veramente bella. L'Inter ha frenato tanto nelle ultime settimane, ha detto Spalletti che le voci hanno turbato l'ambiente e la gara con l'Empoli diventa difficile da gestire. L'allenatore della Juve? Difficile dire ora chi sarà. Se sarà italiano? Il piano italiano ed europeo è la stessa cosa, ci sono tecnici all'estero che conoscono il campionato italiano più dei nostri. Sarri? Non so se tornerà in Italia ma a Londra c'è più di un problema. Bisogna aspettare l'esito della finale di Europa League ma da estimatore del lavoro di Sarri mi piacerebbe rivederlo in Italia, l'ultimo Napoli è stato molto bello e divertente e ha tenuto aperto un campionato"

Clicca sotto per guardare l'intervista completa