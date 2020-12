esclusiva Piras ricorda Baldizzone: "Prometteva bene, l'infortunio lo penalizzò"

vedi letture

Si è spento ieri all'età di 60 anni Amedeo Baldizzone, ex difensore di Atalanta e Cagliari. Sui social lo hanno ricordato tanti suoi ex compagni di squadra e in particolare ne abbiamo parlato a Tuttomercatoweb.com con Gigi Piras, storico attaccante cagliaritano che giocò con lui negli anni Ottanta: "L'ultimo ricordo che ho di lui è quello dell'anno scorso per il mio compleanno a Barcellona. Si era trasferito lì e aveva aperto un ristorante. Fui suo ospite e fu gentilissimo. Era un ragazzo arrivato dall' Atalanta e in quel periodo era uno dei migliori giovani in circolazione in quel ruolo: ebbe però la sfortuna di infortunarsi dopo poche partite e non si è più ripreso. Come caratteristiche era un difensore forte di testa, grintoso, sapeva però giocare la palla con i piedi, sapeva trattarla bene".