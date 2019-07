ESCLUSIVA TMW - Serra: "Icardi-Napoli? Dubbi, c'è Milik. Delusa dalla Dea"

Chiacchierata a tutto tondo con Katia Serra, ex calciatrice e apprezzata opinionista televisiva. si parte dalla Juve: "Se guardiamo la rosa, ad oggi la squadra bianconera è davvero ben assortita. Mi aspetto anche delle cessioni. Ora comunque sono giudizi parziali su una formazione che comunque vuol vincere e che ha in De Ligt un giocatore di grande prospettiva e che darà garanzie per tanti anni. CR7 partirà dalla corsia sinistra? Ha bisogno di una presenza fisica accanto per essere più incisivo in area. C'è da capire chi sarà la punta centrale della Juve. Ma non sarei sorpresa in caso di evoluzione sul ruolo di Ronaldo. Chiesa? Onestamente da professionista penso che un giocatore debba avere l'ambizione di andare in una squadra più forte. Capisco le sue esigenze per le evoluzioni della sua carriera. Higuain invece deve sentirsi stimato e apprezzato: le sue qualità non si discutono. La Roma lo metterebbe al centro del progetto e con la certezza di giocare sempre. I giallorossi intrigano: hanno cambiato tanto, non ci saranno Totti e De Rossi. Vedremo come la piazza reagirà ma il mercato mi sembra interessante. Faranno la differenza anche gli aspetti ambientali. Vedremo come Fonseca si calerà nella nuova realtà. Conte e le sue parole? Parla da allenatore e vorrebbe subito la squadra al completo per lavorare al meglio. E' comprensibile. Non so quali fossero le promesse che gli erano state fatte, di sicuro il caso Icardi non ha aiutato. Maurito al Napoli? E' un giocatore che mi è sempre piaciuto ma lì c'è già Milik e mi sembrerebbe strana una staffetta tra loro. Magari possono giocare insieme però in generale non capisco. Milik è forte, vede la porta, fa gol. Perchè dovrebbero prendere Icardi? Mauro deve rilanciarsi e non accetterebbe una staffetta. Sarei sorpresa dall'arrivo di Icardi al Napoli.

Chiusura sull'Atalanta...

"E' una squadra che ci abituati a sorprendere. Gli acquisti a volte erano poco conosciuti ma poi sono stati valorizzati. Sta facendo tutto al meglio in vista della Champions. C'è invece grande amarezza perchè Percassi e il club non hanno dato una mano all'Atalanta Mozzanica femminile che non potrà iscriversi a nessun campionato. Un peccato perchè il calcio femminile ha bisogno per crescere dell'apparentamento con quello maschile. Proprio nell'anno in cui l'Atalanta gioca in Champions, amareggia molto che questo progetto non sia stato portato avanti".

