Europa League, Lazio al top nelle statistiche di squadra: sul podio per punti e gol segnati

Nella giornata di domani riprende l'Europa League con la prima giornata dei gironi validi per la dodicesima edizione della competizione. La Lazio, che ieri ha esordito vincendo la prima partita in Champions contro il Borussia Dortmund, è tra le squadre "dei record" visto che figura sul podio di diverse statistiche. Oltre a essere prima per partecipazioni, è seconda per numero di punti conquistati nella fase a gironi con 81 punti, seconda solo al Salisburgo che ne ha conquistati ben 101. E' anche terza per gol realizzati nella fase a gironi con 73 reti, dietro a Salisburgo (87) e Villarreal (74). I biancocelesti sono anche secondi per numero di qualificazioni alla fase finale con 6 passaggi del turno a pari merito del Salisburgo e dietro solo al Villarreal con 7.