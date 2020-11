Fassone: "Ibrahimovic ha fatto fare un salto di qualità al Milan. Napoli più rotondo"

vedi letture

Ospite di Radio Marte, Marco Fassone, ex dirigente di Napoli e Milan, parla così del match di domenica sera: "Napoli-Milan match Scudetto? La classifica dice questo, anche se il campionato si sta proponendo in forma particolare quest'anno. Ci sta trovare in cima alla classifica in questo momento delle outsider, tra cui il Sassuolo. Queste sono le squadre che stanno giocando il calcio migliore, entrambe godono di ottima salute. Il Milan ha Ibrahimovic che gli ha fatto fare un salto di qualità, il Napoli ha tanti leader ma non è dipendente da un solo giocatore. Mi sembra una squadra rotonda e con più variabili.