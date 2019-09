© foto di Insidefoto/Image Sport

Sono stati resi noti poco fa le preferenze di tutti i votanti per la premiazione del FIFA "The Best". A votare sono stati i capitani, i ct e un rappresentante dei media di tutti i paesi della Federazione Internazionale. Per l'Italia hanno ovviamente votato Chiellini e Mancini in chiave azzurra e il collega della Gazzetta dello Sport Fabio Licari. Il giornalista della rosea, ha dato la prima preferenza a Virgil Van Dijk trionfatore in Champions League con il Liverpool. La seconda preferenza è andata a Frenkie De Jong autore di un'incredibile stagione con la maglia dell'Ajax, e come terzo ha dato la preferenza a Cristiano Ronaldo dopo la vittoria del campionato italiano e della Nations League col Portogallo.