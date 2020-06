Fiorentina-Brescia sul'1-1 ma viola in 10 al 70': rosso per Caceres, espulso anche Iachini

vedi letture

Fiorentina in dieci dopo settanta minuti di gara contro il Brescia. Doppio giallo per Martin Caceres, il primo sul rigore poi realizzato da Donnarumma, il secondo per un intervento su Tonali. Espulso anche il tecnico Giuseppe Iachini per proteste: l'allenatore è stato mandato sulle tribune dall'arbitro La Penna così come Caceres, ma non nelle file più basse.