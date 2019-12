Fiorentina-Cittadella, le formazioni: 4-3-3 e ampio turnover per i viola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ampio turnover da parte di Montella per la sfida valida per il quarto turno di Coppa Italia contro il Cittadella. Il tecnico viola lascia in panchina Dragowski per Terracciano, passa a 4 inserendo, come centrale, Ranieri. A centrocampo torna Benassi con Badelj in panchina, mentre il tridente sarà composto da Ghezzal, Vlahovic e Sottil. Non varia invece il consueto 4-3-1-2 mister Venturato, ma tra i pali turno di riposo per Paleari, con Maniero chiamato in causa. Rifiata anche Diaw, con Panico che affiancherà Celar in attacco: a supportarli Luppi.

Fiorentina (4-3-3):: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal, Vlahovic, Sottil.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Mora, Perticone, Camigliano, Ventola; Bussaglia, Iori, Proia; Luppi; Celar, Panico.