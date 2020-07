Fiorentina, Dragowski out per un problema alla schiena: rientrerà con la Roma

Bart Dragowski non risulta tra i convocati di Iachini per la sfida tra Inter e Fiorentina ma l'esclusione non è dovuta certamente al mercato ma bensì a un problema fisico. Alcune noie alla schiena hanno bloccato il polacco che però è in via di guarigione e sarà regolarmente convocabile per la sfida contro la Roma dove si giocherà il posto con un Terracciano in grande forma. A riportarlo è Firenzeviola.it.