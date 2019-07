Fiorentina negli USA al completo: ci saranno anche Pradè e Antognoni

© foto di Giacomo Morini

Al termine dell'intervista concessa oggi, Rocco Commisso ha lanciato un appello ai tifosi della Fiorentina per colorare di viola l’America, o meglio gli spalti della Red Bull Arena di Harrison (New Jersey) quando i gigliati giocheranno contro il Benfica l’ultimo match della International Champions Cup. La Fiorentina negli States sarà al completo con Pradè, Montella, Barone e ovviamente Antognoni per diffondere il nome della Fiorentina non solo in America ma nel mondo. Questo quanto riferisce ViolaChannel.tv.