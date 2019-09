Il primo gol di Pedro Guilherme in maglia viola. Non (ancora) con la prima squadra, bensì con la Primavera, che il nuovo attaccante della Fiorentina ha trascinato ieri nella sfida contro la Roma. 3-0 il risultato finale del match, grazie appunto alle reti del brasiliano, di Duncan e di Edoardo Pierozzi. Una notizia incoraggiante per Montella, anche se la forma fisica dell'ex Fluminsense non è ancora sembrata quella migliore.