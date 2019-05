Fiorentina, Pezzella in gruppo ma domani farà la rifinitura decisiva

© foto di Giacomo Morini

Parte atletica e fase tattica: la Fiorentina continua il suo avvicinamento alla sfida del Tardini contro il Parma in programma domenica alle ore 15.00. Inoltre, arrivano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni fisiche di German Pezzella da FirenzeViola.it: neanche oggi sono arrivati segnali particolari dall'allenamento. Nessuna novità di rilievo rispetto gli scorsi giorni. Sulla sua disponibilità per la trasferta di Parma, e l'eventuale convocazione del capitano viola per la partita, deciderà l'allenatore Montella a seguito della rifinitura di domani. Oggi comunque l'argentino ha lavorato in gruppo, dotato della maschera protettiva come già negli scorsi giorni.