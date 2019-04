Fiorentina Primavera, Bigica: "Vlahovic vero trascinatore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emiliano Bigica, allenatore della Fiorentina Primavera, ha così parlato a Sportitalia dopo il successo nella finale della Coppa Italia Primavera: "Il Torino ci ha messo molto in difficoltà e sul rigore siamo stati fortunati, quella fortuna che ha chi vince. Ma finalmente ci siamo guadagnati questa medaglia, è anche meritata per il percorso fatto. I ragazzi si sono tolti questa soddisfazione enorme che ci gratifica del lavoro fatto. Cucchiaio di Vlahovic? Non guardo mai i rigori. Quando mi hanno detto che ha fatto lo scavino ho pensato che ha coraggio, personalità e che è un trascinatore. Oggi ha giocato da tale, non a caso è preso in considerazione sempre dalla prima squadra. Abbraccio tutti quanti, anche chi ho dovuto lasciare a casa per questioni numeriche. Dedico la coppa alla famiglia e ai miei cari. Alla famiglia viola, i DV e Cognigni, e anche a Firenze. L'ultima coppa l'avevo vinta da giocatore e questa serata ha rievocati ricordi vecchi ma indelebili".