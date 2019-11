Fiorentina, problemi per Chiesa: salta partitella, in dubbio per domani

Fonte: firenzeviola.it

Federico Chiesa in dubbio per l'Hellas Verona. L'attaccante viola ha dovuto saltare la partitella odierna di fine allenamento per un fastidio fisico non precisato. Nella giornata di domani verranno fatti dei test più precisi per capire se il giocatore potrà essere della partita o meno, ma le sensazioni sono comunque positive. In caso contrario, è pronto a sostituirlo uno tra Sottil, Ghezzal e Lirola.