Roma, Ghisolfi ha già incontrato due volte la dirigenza. Ma non è l'unico nome

Ghisolfi ha già incontrato due volte la dirigenza. Ma non è l'unico nome

Florent Ghisolfi è un nome caldo per essere il nuovo direttore dell'area tecnica della Roma. Attualmente al Nizza, il dirigente ha già incontrato due volte i Friedkin, come potuto appurare da TMW. Trentanove anni, un passato da calciatore fra Bastia e Reims, ha provato la carriera da allenatore fino al 2019, quando è diventato coordinatore al Lens, per poi passare - a ottobre 2022 - proprio al Nizza.

Per questo Ghisolfi sembra il favorito per prendere il posto lasciato da Tiago Pinto. Da capire se l'identikit è arrivato direttamente dai Friedkin oppure da Lina Souloukou, l'amministratore delegato che aveva in François Modesto il primissimo nome. Entro breve giro di posta il club dovrebbe sciogliere le riserve. Un altro nome è quello di Florian Maurice, mentre da capire quale sarà il futuro di Mauro Leo, attuale direttore sportivo, in scadenza di contratto.