Fiorentina, quando lo stop aiuta: Ribery potrà giocare 4 o 5 gare in più rispetto al programma

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio alla figura di Franck Ribery e a come il francese tornerà in campo con la Fiorentina dopo aver recuperato dall’infortunio ma soprattutto dopo la lunga sosta in seguito al Covid-19. La pandemia e il conseguente stop - sottolinea il quotidiano - ha paradossalmente permesso al giocatore di essere disponibile per 4-5 partite in più rispetto a quelle programmate con una tempistica “normale” di recupero, anche se il giocatore della lunga sosta ne avrebbe fatto anche volentieri a meno. Adesso sarà interessante capire come sarà gestita la parte altetica: il campione dovrà essere centellinato e pertanto sarà impossibile vederlo in campo per tre partite a settimana.