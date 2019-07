© foto di Giacomo Morini

Squalifica di tre mesi per l'ex dg della Fiorentina Pantaleo Corvino. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il dirigente per aver presenziato alla conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Montella nonostante una squalifica comminatagli dagli organi federali in precedenza per due mesi e 20 giorni. Per questa situazione la Fiorentina è stata multata per 10mila euro.