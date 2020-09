focus Serie A, risultati e programma delle prossime amichevoli

La maggior parte delle squadre in ritiro, altre ancora in vacanza: è il calcio ai tempi del Coronavirus, che offre situazioni davvero inaspettate. In questo scenario, la programmazione dei confronti estivi ha subìto un ritardo forzato e sono numerose le formazioni che non hanno in calendario alcuna amichevole. Abbiamo comunque provato a stilare un calendario dei confronti amichevoli già avvenuti e soprattutto di quelli che devono ancora avvenire. Di seguito il programma completo e aggiornato:

ATALANTA

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

BENEVENTO

- Benevento-Reggina: 12 settembre, ore 19, Stadio Vigorito

BOLOGNA

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

CAGLIARI

- Cagliari-Olbia 1-0

CROTONE

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

FIORENTINA

- Fiorentina-Fiorentina Primavera 8-0

- Fiorentina-Lucchese 5-0

- Fiorentina-Reggiana: 13 settembre, ore 21, Stadio Franchi

GENOA

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

HELLAS VERONA

- Hellas Verona-NG Gorica 4-3

- Hellas Verona-Cremonese: 12 settembre, ore 17.30, Campo Sportivo Comunale’ di Villafranca

INTER

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

JUVENTUS

- Juventus-Juventus Under 23 1-0

LAZIO

- Lazio-Triestina 2-2

- Lazio-Padova 1-0

- Lazio-Vicenza 3-2

- Frosinone-Lazio: 12 settembre, ore 18, Auronzo

MILAN

- Milan-Novara 4-2

- Milan-Monza 4-1

- Milan-Vicenza: 9 settembre, ore 17, Milanello

NAPOLI

- Napoli-Castel di Sangro 10-0; Napoli-L'Aquila 11-0

- Napoli-Teramo 4-0

PARMA

- Parma-Carpi 2-0

-Parma-Empoli 0-2

ROMA

- Roma-Sambenedettese 4-2

- Frosinone-Roma: 9 settembre, ore 18, stadio Benito Stirpe

- Cagliari-Roma: 12 settembre, ore 18, Sardegna Arena

SAMPDORIA

- Alessandria-Sampdoria 2-2

- Derthona-Sampdoria 0-3

- Piacenza-Sampdoria: 9 settembre, ore 21.00, Stadio Garilli

SASSUOLO

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

SPEZIA

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

UDINESE

- Udinese-Vicenza 3-2

- Udinese-Legnago 3-0

- Udinese-Venezia: 13 settembre, ore 19