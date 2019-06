Football Leader 2019, premi speciali per Aldair e Ferrero

Parte lunedì la settima edizione di Football Leader, il premio nazionale dell’Assoallenatori in programma a Napoli dal 3 al 5 giugno. Il triangolare “No Racism” (inserito negli eventi dell’Universiade), ore 16, presso il Centro Sportivo Arci Scampia, tra Team Immigrati, Squadra USSI e Selezione AIAC aprirà la rassegna che proseguirà martedì 3 giugno alle 17.30 con la premiazione ufficiale presso l’Auditorium del Royal Continental Hotel.

Massimo Ferrero e Nascimento do Santos, detto Aldair, si aggiungono alla lista dei prestigiosi premiati dell’edizione 2019.

Il presidente della Sampdoria ha vinto il Premio Speciale “Solidarietà” con la seguente motivazione: «A Massimo Ferrero, per la grande sensibilità mostrata e per le tante iniziative intraprese, con la Sampdoria, in relazione alla tragedia del Ponte Morandi».

La bandiera della Roma Aldair Nascimento do Santos si è aggiudicato il premio Speciale “No Racism” perché «si è fatto portatore dei valori di tolleranza ed eguaglianza contro la piaga del razzismo nel mondo del calcio sensibilizzando i tifosi e l’opinione pubblica».

Ferrero e Aldair si aggiungono agli altri premiati ufficializzati: Batistuta, Toni, FC Torino, Eriksson, Semplici, Corini, Paratici, Perinetti, Zaniolo e Vigorelli.