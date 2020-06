Foschi su Cavani: "Ingaggio ostacolo maggiore ma all'Inter con Lukaku sarebbe il top"

Rino Foschi, ex dirigente del Palermo, ha parlato di Edinson Cavani a Radio Sportiva: "Pensavo sarebbe andato all'Inter, invece no. Può ancora dare tanto, almeno per altri due-tre anni: è un fuori categoria. Ma l'ingaggio pesa per tutti ed è l'ostacolo maggiore. In Italia lo vedrei bene in qualsiasi club importante. All'Inter formerebbe una coppia perfetta con Lukaku".