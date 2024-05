Live TMW Fiorentina, Martinez Quarta: "Vogliamo portare la squadra ad un'altra finale. E magari vincerla"

Al fianco di Vincenzo Italiano, in conferenza stampa per la Fiorentina prima della sfida di ritorno contro il Club Brugge si è presentato Lucas Martinez Quarta. Ricordiamo che i viola partiranno dal successo per 3-2 dell'andata al Franchi:

La Fiorentina è una squadra più da coppa che da campionato?

"Le partite ad eliminazione diretta si preparano in modo diverso. Siamo felici di ciò che abbiamo fatto, siamo in semifinale da due anni e abbiamo sfiorato la finale di Coppa Italia. Domani cercheremo di portare la Fiorentina ad un'altra finale, sarà una bella partita, siamo carichi e cercheremo di dare il massimo".

Nello spogliatoio le hanno chiesto un altro gol?

"Sono felice di aiutare la squadra così come quest'anno, spero di segnarne ancora tanti da qui alla fine".

Pensa ai paragoni con Passarella?

"Non ci ho mai parlato, ma è motivo di orgoglio anche solo avere la possibilità di poterlo raggiungere. Questa è una spinta personale, ma voglio solo aiutare la squadra. Spero che domani si possa fare una grande partita, vogliamo partire forte e non importa chi fa gol, conta solo vincere e raggiungere un'altra finale".

Come valuta la sua esperienza a Firenze? Vincere un trofeo potrebbe cambiare anche il suo futuro?

"Sarebbe bellissimo vincere un trofeo qua alla Fiorentina, per quello che rappresenta il club, per il fatto che sono tantissimi anni che non vince qualcosa. Sarebbe bellissimo poter portare un trofeo alla città e questo gruppo lo merita nonostante qualche critica di troppo. Abbiamo sempre dimostrato di saper reagire, il gruppo lo merita. Per noi, per chi non c'è più e per i nostri tifosi che ci spingono sempre, come quelli che sono arrivati qua in Belgio".

Come si immagina la partita di domani?

"Sarà una partita simile all'andata. Loro ci aspetteranno, aspetteranno i nostri errori e proveranno a ripartire. Noi dovremo essere bravi a gestire, a difendere il vantaggio creato all'andata senza abbandonare il nostro modo di giocare. Siamo convinti di ciò che facciamo, giochiamo così da tre anni e i risultati sono arrivati".

