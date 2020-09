FOTO - Castrovilli-gol lancia la Fiorentina, Torino ko: le immagini più belle del match

Vittoria per la Fiorentina nell’esordio in Serie A. I viola di Giuseppe Iachini hanno battuto per 1-0 il Torino grazie alla rete di Castrovilli, mettendo in cascina i primi tre punti della stagione. Di seguito le immagini più belle del match raccolte da TMW.