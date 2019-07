FOTO - Napoli, incontro Ancelotti-Klopp prima dell'amichevole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il passato, il presente e il futuro del calcio, in una sola foto. Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp si sono incontrati e incoraggiati l'un l'altro in vista della prossima stagione, poco prima dell'amichevole tra le loro attuali squadre a Edimburgo (fischio d'inizio alle 18). Questa la foto postata dal profilo Twitter degli azzurri, che sottolineano i complimenti rivolti dal tecnico del Napoli a quello del Liverpool per la vittoria della passata edizione della Champions League: