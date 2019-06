A Francia e Romania basterà un pareggio per superare il turno dell'Europeo Under 21, una come prima, l'altra come migliore seconda, facendo fuori così eventualmente l'Italia. Ne ha parlato Andrea Agostinelli nel post-partita di Francia-Croazia a Rai Sport: "Questa vittoria della Francia non è una buona notizia per l'Italia, ad oggi la cosa più probabile è che a passare come migliore seconda sarà una tra Romania e Francia, già a sei punti. Pensiamo a noi stessi, serve la vittoria, ma ci siamo complicati troppo la vita con la sconfitta con la Polonia".