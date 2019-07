Frey: "Fiorentina, niente fretta. Servono almeno 3 anni per tornare grandi"

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha parlato del nuovo corso viola ai microfoni di Radio Sportiva: "Bisogna ripartire da capo, dopo l’era Della Valle. Credo che fosse l’ora di cambiare: vanno ringraziati per quello che hanno fatto, ma da un anno e mezzo si era creata una rottura con la piazza e per il bene di entrambi era giusto cambiare. Ora il nuovo presidente dovrà dimostrare, penso che la prima mossa sarà cercare di tenere Chiesa, che sarebbe un segnale molto importante. Immagino però che il primo anno l’obiettivo sia la parte sinistra della classifica. Va costruito un progetto di tre anni per riportare la Fiorentina dove merita".