Frey non ha dubbi: "Se dovessi rientrare nel calcio lo farei solo per la Fiorentina"

L'ex portiere di Inter e Fiorentina, Sebastien Frey, ha intrattenuto i tifosi con un'altra diretta Instagram. Stavolta il compagno è l'ex capitano viola, Manuel Pasqual, con il quale il francese ha parlato anche del proprio futuro: "Sono in contatto con la nuova proprietà gigliata, ma non per fare il preparatore dei portieri. Sto bene, vivo in famiglia, ma se dovessi rientrare nel calcio lo farei solo per la Fiorentina", ha sottolineato il francese.