Frey: "Tornare alla Fiorentina con un nuovo ruolo? Io sono a disposizione"

Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina negli anni della prima esperienza in viola di Cesare Prandelli, ha parlato a Radio Toscana del cambio in panchina: "La Fiorentina si deve ricompattare e credere nelle proprie qualità per raggiungere l'obiettivo di tornare in Europa League. Iachini con fatica è riuscito a salvare i viola, ma dopo si sentiva che si era creata una piccola rottura tra l'allenatore e la piazza. Anche da lontano io ho capito che non c'era tanta fiducia in lui. Gli va riconosciuto quello che ha fatto nella scorsa stagione. Però era evidente che si era creata una sfiducia totale, eravamo arrivati ad un punto di non ritorno. Firenze è un piazza pesante nel bene e nel male. Donadel nello staff del mister? Prandelli ha sempre creduto in Marco anche da giocatore e quindi è stata una scelta giusta. Io sono qua a casa, se mi vogliono chiamare sono a disposizione (ride, ndr)".