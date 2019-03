Frosinone, Valzania in gruppo: differenziato per Ghiglione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema, questo il menù svolto dal Frosinone nella seduta che si è appena conclusa a Ferentino. Nessun problema per Valzania che ha regolarmente lavorato con i compagni, differenziato per Ghiglione mentre Sammarco si è sottoposto a terapie. Domani alle 15:00 è in programma una nuova seduta di allenamento.