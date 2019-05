Galeone su Allegri: "Vada a Parigi. Suo livello fuori portata per la A"

© foto di Petrussi/FDL71

Giovanni Galeone, allenatore e maestro di Massimiliano Allegri, ha parlato al Corriere della Sera dopo la notizia dell'addio dalla Juventus: "Dopo l'uscita dalla Champions non si sta tutti zitti per un mese. Mi auguravo che si arrivasse al divorzio. Max perde due partite all'anno e la colpa è sua. E' troppo misurato purtroppo, perché dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid avrebbe dovuto andare davanti alle tv per dichiarare che il capolavoro era suo, non di Ronaldo".

Cosa farà in futuro?

"Dopo due mesi a casa si stufa. Se fossi in lui andrei a vivere a Parigi. In Italia, del suo livello, non c'è niente".